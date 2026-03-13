Nel Veneto, tre cittadini tunisini sono stati condannati a tre anni di reclusione per una rapina avvenuta nella regione. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha visto coinvolti i tre uomini, accusati di aver messo a segno il colpo. La vicenda si è svolta nel territorio locale e ha attirato l’attenzione della comunità.

Nel cuore del Veneto, una sentenza di condanna ha chiuso un episodio di violenza che ha scosso la comunità locale. Tre giovani tunisini sono stati definitivamente condannati per la rapina commessa il 21 luglio 2025 in viale Umberto contro due fratelli italiani. Il giudice Matteo Gambarati ha emesso pene detentive che variano da due anni e otto mesi a tre anni, riconoscendo l’aggravante dell’azione in gruppo ma scartando quella relativa all’uso di armi. L’evento si è verificato nella tarda serata estiva, quando i due ragazzi, uno di ventuno anni e l’altro di diciotto, furono presi di mira mentre transitavano nel quartiere. I tre imputati hanno agito con violenza fisica, colpendo le vittime con schiaffi, pugni e bastoni per sottrarre loro beni di valore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tre anni per la rapina: tre tunisini condannati nel Veneto

