Hanami a Baronissi | al via il concorso fotografico
È stato annunciato l'inizio di un concorso fotografico dedicato all'evento chiamato
"Hanami" è il termine giapponese che si riferisce alla tradizionale usanza di godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi, principalmente alla fioritura dei ciliegi giapponesi. Anche quest'anno, a Baronissi, colori e scorci suggestivi caratterizzano il Parco del Ciliegio.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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