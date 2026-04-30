Concia al vegetale le novità Pellami green di elevata qualità Le frontiere della ricerca

A San Miniato si sono presentate nuove opportunità nel settore della concia al vegetale, un processo in cui si combinano tecniche tradizionali con innovazioni recenti. Le aziende del comparto stanno sviluppando pellami più sostenibili, mantenendo elevati standard di qualità e aspetto estetico. La ricerca in questo settore si concentra sulla creazione di materiali più ecologici, aprendo nuovi orizzonti per il mercato dei pellami.

SAN MINIATO Novità importante e nuovi scenari nella concia vegetale, dove la ricerca e l’ innovazione giocano un ruolo fondamentale nel coniugare qualità, estetica e sostenibilità. Conceria La Scarpa, in collaborazione con Silvateam Spa, ha recentemente portato a termine un progetto di ricerca volto a sviluppare soluzioni concianti a basso contenuto di bisfenoli. Il progetto ha adottato un approccio di una formulazione chimica, in inglese definito "bisphenol restricted chemistry" - viene spiegato –, scegliendo "miscele di tannini e prodotti ausiliari studiati per mantenere eccellenti prestazioni del pellame senza dipendere da Bpa o Bps". Le attività hanno incluso sperimentazioni in laboratorio, test su scala pilota e prove industriali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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