Pasta alle lenticchie e burger vegetale Cesena sposa la Green Food Week | le mense scolastiche puntano su legumi e prodotti locali

A Cesena le mense scolastiche si preparano a partecipare alla Green Food Week 2026, un evento che si svolgerà dal 13 al 17 aprile. Durante questa settimana, saranno proposti piatti a base di legumi, come pasta alle lenticchie, e burger vegetali realizzati con prodotti locali. La partecipazione è promossa dall’amministrazione comunale, che ha invitato le scuole a aderire all’iniziativa per promuovere una maggiore attenzione alla qualità e alla sostenibilità dei pasti scolastici.

A Cesena l’attenzione verso la qualità e la sostenibilità delle mense scolastiche è sempre alta. In questo contesto le scuole cittadine, su invito del Comune, aderiscono alla Green Food Week 2026, in programma da lunedì 13 a venerdì 17 aprile. Si tratta di appuntamento consolidato che quest’anno si intreccia con il percorso già avviato sul territorio, ‘L’ora della mensa’, progetto che coinvolge attivamente le famiglie degli studenti nella preparazione dei pasti e nella definizione delle diete. L’iniziativa rappresenta una nuova occasione per promuovere un modello alimentare più sano, sostenibile e consapevole, capace di valorizzare i prodotti locali e di costruire una relazione diretta tra scuola, territorio e comunità educante. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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