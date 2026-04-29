Salute mentale e neuroinfiammazione le novità della ricerca

Recenti studi indicano che condizioni come depressione, psicosi e declino cognitivo sono legate a processi di neuroinfiammazione e a alterazioni del sistema endocannabinoide. La ricerca punta a comprendere meglio queste connessioni, portando alla luce nuovi aspetti sulla salute mentale. Le scoperte sono raccolte in vari articoli scientifici e pubblicazioni specializzate, evidenziando un interesse crescente verso i meccanismi biologici coinvolti nelle patologie psichiche.

Sempre più evidenze suggeriscono che disturbi come depressione, psicosi e declino cognitivo coinvolgano anche processi di neuroinfiammazione e disfunzioni del sistema endocannabinoide. Ebbene, negli ultimi anni l’attenzione dei ricercatori si è concentrata su una molecola endogena, un lipide già prodotto dal nostro organismo: la palmitoiletanolamide (Pea). Ad analizzarne gli effetti sulla salute mentale anche i lavori coordinati dallo psichiatra Marco Colizzi, professore di Psichiatria all’ Università di Udine e direttore della Clinica Psichiatrica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Il legame con salute mentale e infiammazione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salute mentale e neuroinfiammazione, le novità della ricerca Got Inflammation Discover Urolithin A Notizie correlate Le arti migliorano la salute mentale: la ricerca dal professor Sacco della “D’Annunzio” pubblicata su un’importante rivista di settoreSu Nature Reviews Psychology, importante rivista di settore, è stato pubblicato il primo studio sistematico sui meccanismi attraverso cui le arti... Dieta e salute mentale negli adolescenti: cosa dice la ricercaUn nuovo studio condotto da ricercatori della Swansea University suggerisce che il modo in cui gli adolescenti mangiano potrebbe avere un impatto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Salute mentale e neuroinfiammazione, le novità della ricerca; La nuova frontiera della psichiatria è una molecola già presente nel corpo; Brain Fog: la nebbia cerebrale. Salute mentale e neuroinfiammazione, le novità della ricercaGli effetti sulla salute mentale dell’infiammazione con lo psichiatra Marco Colizzi. lapresse.it La nuova frontiera della psichiatria è una molecola già presente nel corpoROMA – Negli ultimi anni, un nome sta guadagnando attenzione nel panorama della s alute mentale: palmitoiletanolamide (PEA). Non si tratta di un nuovo farmaco, ma di una molecola endogena, un lipide g ... dire.it Lecce, “Tuttiallopera”: al Castromediano la mostra del laboratorio Centro di Salute Mentale https://www.antennasud.com/lecce-tuttiallopera-al-castromediano-la-mostra-del-laboratorio-csm/ - facebook.com facebook La salute mentale materna è ancora un tabù, è importante rompere il silenzio e diffondere consapevolezza. #depressionepostpartum x.com