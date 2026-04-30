Concetta Lo Cicero si allontana dall'ospedale e muore di freddo infermiere a processo per omicidio colposo

Concetta Lo Cicero, 70 anni, è stata trovata senza vita il 24 febbraio 2022 nei boschi di Rescaldina, pochi giorni dopo essersi allontanata dall’ospedale Mater Domini di Castellanza, dove era stata ricoverata. La donna era uscita dal pronto soccorso il 7 febbraio e, secondo le indagini, sarebbe morta di freddo. Un’infermiera è stata portata in tribunale con l'accusa di omicidio colposo.

Concetta Lo Cicero era stata trovata senza vita il 24 febbraio 2022 nei boschi di Rescaldina. La 70enne si era allontanata dal pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza (Varese) il 7 febbraio precedente. Un infermiere ora va a processo per omicidio colposo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Concetta Lo Cicero morta di freddo dopo l’allontanamento dal pronto soccorso: un infermiere a processo per omicidio colposo Pullman tampona un camion a Lomazzo, muore una maestra: chiesto il processo per l’autista per omicidio colposoIl 19 maggio 2025 un pullman con a bordo una scolaresca ha tamponato un camion a Lomazzo (Como), lungo la Pedemontana. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Caso Concetta Lo Cicero: un infermiere a processo per la morte della 70enne scomparsa dall'ospedale. Concetta Lo Cicero si allontana dall’ospedale e muore di freddo, infermiere a processo per omicidio colposoConcetta Lo Cicero era stata trovata senza vita il 24 febbraio 2022 nei boschi di Rescaldina. La 70enne si era allontanata dal pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza (Varese) il 7 febbraio ... fanpage.it Concetta Lo Cicero morta di freddo dopo l’allontanamento dal pronto soccorso: un infermiere a processo per omicidio colposoCastellanza, un dipendente della Mater Domini dovrà rispondere della scomparsa della 70enne affetta da Alzheimer: avrebbe dovuto sorvegliare la paziente e impedire che ne andasse da sola dalla clinica ... msn.com