insegnante morta al circolo nautico dopo la cena 2 rinviati a giudizio per omicidio colposo

Il gup di Ravenna ha rinviato a giudizio due persone accusate di aver causato la morte di Elisa Rossi, la professoressa di 51 anni caduta in mare dal pontile del circolo nautico di Marina di Ravenna. La decisione arriva a quasi tre anni dall’incidente, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2023, che ha portato alla tragica scomparsa della donna. Ora si attende il processo, mentre i familiari della vittima chiedono giustizia.

Ravenna, 11 febbraio 2026 – Il gup Janos Barlotti ha rinviato a giudizio entrambi gli imputati accusati di omicidio colposo per la morte di Elisa Rossi, la professoressa 51enne deceduta nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 2023 dopo essere caduta in mare dal pontile del circolo nautico di Marina di Ravenna. Si tratta della responsabile del servizio di prevenzione e protezione (difesa dall’avvocato Giovanni Scudellari) e del presidente del Ravenna Yacht Club (avvocati Ermanno Cicognani e Isotta Farina). Il processo a loro carico partirà a inizio maggio davanti a un giudice monocratico. Saranno presenti tutti i legali di parte civile: ovvero gli avvocati Carlo e Carlotta Benini, Lisa Venturi e Giovanna Gasdia che tutelano diversi familiari della defunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

