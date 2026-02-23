Balenottera avvistata vicino al Molo Beverello a Napoli | stop agli aliscafi per Capri Ischia e Procida

Una balenottera di circa otto metri, avvistata vicino al Molo Beverello, ha causato la sospensione delle corse degli aliscafi per Capri, Ischia e Procida. La Guardia Costiera interviene per allontanare l’animale e garantire la sicurezza delle imbarcazioni. La presenza dell’esemplare ha attirato l’attenzione di molti passanti, mentre si cerca di capire come riportarla in mare aperto. La situazione resta sotto controllo, ma la balenottera rimane nei pressi della costa.

La Guardia Costiera è al lavoro per riportare la balenottera al largo; si tratterebbe di un esemplare giovane, di almeno 8 metri di lunghezza.