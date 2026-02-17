Bufera di vento sul Golfo di Napoli | collegamenti sospesi per Ischia Procida e Capri

Una forte tempesta di vento ha colpito il Golfo di Napoli, causando la sospensione di tutti i collegamenti con Ischia, Procida e Capri. Le onde alte e le raffiche improvvise hanno reso impossibile la navigazione, lasciando a terra centinaia di passeggeri. Le autorità hanno deciso di bloccare le partenze nella notte per motivi di sicurezza, lasciando molti turisti e residenti bloccati nei porti. I traghetti e i mezzi veloci sono rimasti fermi, creando disagi e ritardi nelle isole.

Notte di disagi per le isole del Golfo di Napoli: cancellate le prime corse dei traghetti, stop ai mezzi veloci. Ritardi anche sulle tratte attive per il mare grosso. Una violenta bufera di vento ha colpito nella notte il Golfo di Napoli, causando pesanti ripercussioni sui collegamenti marittimi con le isole. Le prime corse notturne dei traghetti da e per Ischia e Procida sono state cancellate. A seguire è arrivata la sospensione di tutte le corse veloci in partenza e in arrivo per le due isole, oltre allo stop di numerosi collegamenti via nave da Pozzuoli e viceversa. Disagi anche per Capri, inizialmente isolata a causa della sospensione dei collegamenti.

