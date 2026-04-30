Concerto Primo Maggio 2026 | orari cantanti scaletta e dove vederlo in diretta

Il Concerto del Primo Maggio 2026 si svolgerà nella giornata di mercoledì a Roma, con inizio previsto alle ore 15 e conclusione alle prime ore del mattino successivo. L’evento, gratuito, si terrà come di consueto in Piazza San Giovanni in Laterano e durerà oltre dodici ore, con una serie di artisti che si esibiranno sul palco. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme televisive e online.

Manca pochissimo al Concerto del Primo Maggio 2026, l’evento musicale gratuito più atteso dell’anno. Anche questa edizione promette una maratona di oltre dodici ore tra musica, spettacolo e temi sociali, nella storica cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Se vuoi sapere a che ora inizia, chi canta e dove seguirlo in diretta, ecco la guida completa e aggiornata. Orari del Concerto Primo Maggio 2026. Il Concertone prenderà ufficialmente il via giovedì 1° maggio alle ore 13:00 con l’Opening, dedicato agli artisti emergenti. La diretta televisiva inizierà alle 15:15 su Rai 3, con una breve interruzione per il telegiornale, per poi riprendere dalle 20:00 fino a oltre la mezzanotte con il gran finale.🔗 Leggi su Funweek.it

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