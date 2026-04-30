Concertone del Primo Maggio 2026 | guida completa tra artisti orari e diretta TV

Il Concertone del Primo Maggio del 2026 si terrà come di consueto a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, che si svolge ogni anno il primo maggio, vede la partecipazione di numerosi artisti italiani e viene trasmesso in diretta televisiva. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale per la musica nazionale e richiama un vasto pubblico di appassionati. La giornata si svolgerà con orari stabiliti e un ricco cartellone di esibizioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un appuntamento simbolo della musica italiana. Il Concertone del Primo Maggio di Roma torna anche nel 2026 nella storica cornice di Piazza San Giovanni in Laterano, confermandosi uno degli eventi più rappresentativi della scena musicale italiana. Con oltre trent’anni di storia, questo appuntamento resta uno dei pochi veri riti collettivi del Paese: ore di musica dal vivo gratuita, condivise da centinaia di migliaia di persone tra pubblico presente e spettatori da casa. Il tema dell’edizione 2026. Il messaggio scelto per quest’anno riflette le trasformazioni sociali in corso: “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Concertone del Primo Maggio 2026: guida completa tra artisti, orari e diretta TV Notizie correlate Concertone del primo maggio, selezionati i 120 artisti emergenti: come votare i tuoi preferitiNon solo i nomi più affermati del panorama musicale, ma anche tre artisti emergenti avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Concerto del... Leggi anche: Concertone del Primo Maggio 2026, dove seguirlo in tv, radio e streaming Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Primo Maggio. Tutto pronto per il Concertone, la scaletta e dove vederlo; Concertone Primo Maggio, l'elenco dei cantanti e la scaletta: gli ultimi annunci; Sito Istituzionale | Concertone del 1° maggio, il piano mobilità; Concerto Primo Maggio, entra in scaletta un'altra star. Il cast completo e chi canta. Concertone del 1° Maggio 2026: la scaletta e tutti i cantanti che si esibiranno sul palco di Piazza San GiovanniScopriamo cantanti, conduttori e scaletta del Concertone 1° Maggio 2026: tutti gli artisti sul palco e l’ordine delle esibizioni. alfemminile.com Concerto Primo Maggio 2026: orari, cantanti, scaletta e dove vederlo in direttaManca pochissimo al Concerto del Primo Maggio 2026, l’evento musicale gratuito più atteso dell’anno. Anche questa edizione promette una maratona di oltre ... funweek.it Concertone del Primo Maggio: Spollon, Arisa e Big Mama sul palco. I 45 cantanti, la scaletta e dove vederlo - facebook.com facebook Iniziano le prove per il concertone del primo maggio a Roma. Presentati i conduttori: saranno Arisa, Pierpaolo Spollon e Big Mama. x.com