Non solo i nomi più affermati del panorama musicale, ma anche tre artisti emergenti avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Concerto del Primo Maggio. Tra 1700 candidati, infatti, la direzione artistica dell’evento ha selezionato 120 progetti: insieme alla giuria di qualità, sarà il pubblico a scegliere i vincitori del contest 1MNEXT2026 dedicato ai giovani musicisti. Concerto del Primo Maggio, come votare gli artisti emergenti. Conto alla rovescia per il prossimo concertone del Primo Maggio. Se la line-up ufficiale non è stata ancora annunciata, la direzione artistica della kermesse ha invece condiviso i nomi dei 120 progetti che accedono alla fase successiva di 1MNEXT2026, il contest dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, organizzatrice dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Concertone del primo maggio, selezionati i 120 artisti emergenti: come votare i tuoi preferiti

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