Arisa BigMama e Pierpaolo Spollon sono i conduttori del Concerto del Primo Maggio

Mercoledì 29 aprile si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Concerto del Primo Maggio di Roma, in vista dell'edizione 2026. Durante l'incontro sono stati annunciati i conduttori dell'evento: Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. L'evento si svolgerà in città e l'appuntamento attende un pubblico numeroso, con i conduttori pronti a condurre la manifestazione sul palco.

Tutto è pronto per l'edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio di Roma. Nella mattinata di mercoledì 29 aprile, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dello storico evento romano e sono stati annunciati anche i presentatori che saliranno sul palco quest'anno. Chi sono i conduttori.🔗 Leggi su Romatoday.it

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