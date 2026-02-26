Lungo viaggio verso la notte al Cilea cena con Fabrizio Corona e domenica gratis al museo | cosa fare le weekend a Reggio Calabria
Ecco il weekend a Reggio Calabria: tra una serata al Cilea, dove si prosegue con una stagione teatrale, e una cena con Fabrizio Corona, ci sono diverse occasioni da non perdere. Inoltre, domenica l’ingresso al museo sarà gratuito, offrendo l’opportunità di approfondire la cultura locale. La città si anima con eventi che coinvolgono arte, musica e incontri sociali, invitando i residenti a scoprire nuove esperienze.
Pronti per un nuovo weekend?Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. Al Cilea prosegue la stagione di Polis Cultura con l'opera di Eugene O’Neill. Cena -spettacolo sui generis alla pizzeria Acrobatic con un ospite davvero speciale: Fabrizio Corona. E ancora numerose le mostre. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Pagliacci al Cilea, Kalavrìa al Cine Teatro Metropolitano e domenica gratis al museo: cosa fare nel weekend a Reggio CalabriaNon sapete ancora come trascorrere il fine settimana? Torna puntuale la nostra guida con gli eventi più interessanti del weekend.
Lavia e il suo Lungo viaggio verso la notteLungo viaggio verso la notte è un testo che non chiede solo rispetto: chiede che la scena si lasci consumare, non scorrere. Non invoca effetti, ma rischio. Metterlo in scena senza attraversarne fino ... globalist.it
Teatro, Gabriele Lavia al Verdi con Lungo viaggio verso la notteAl Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno appuntamento con lo spettacolo Lungo viaggio verso la notte. La rappresentazione, inserita nel cartellone della Stagione di Prosa 2025-2026, va in ... salernotoday.it
