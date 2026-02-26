Lungo viaggio verso la notte al Cilea cena con Fabrizio Corona e domenica gratis al museo | cosa fare le weekend a Reggio Calabria

Ecco il weekend a Reggio Calabria: tra una serata al Cilea, dove si prosegue con una stagione teatrale, e una cena con Fabrizio Corona, ci sono diverse occasioni da non perdere. Inoltre, domenica l’ingresso al museo sarà gratuito, offrendo l’opportunità di approfondire la cultura locale. La città si anima con eventi che coinvolgono arte, musica e incontri sociali, invitando i residenti a scoprire nuove esperienze.