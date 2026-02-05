Mille bolle blu al Cilea teatro e tour enograstronomico nella Grecia antica | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

Il weekend a Reggio Calabria si apre con un ritorno nel passato e un po’ di musica dal vivo. Al teatro Cilea, gli appassionati possono ascoltare Niky Nicolai e Stefano Di Battista in Mille bolle blu, uno spettacolo che unisce musica italiana e atmosfere ispirate alla Grecia antica. Nel frattempo, la città si prepara anche a un tour enogastronomico che porta i visitatori tra le specialità tipiche e i sapori della Grecia. Un fine settimana ricco di eventi per chi vuole vivere Reggio Calabria in modo semplice e diretto.

Al teatro Cilea in programma Mille bolle blu. Da Villa San Giovanni a Locri non mancheranno gli spettacoli. Racconto e paesaggio protagonisti a Lazzaro Pronti per un nuovo weekend? Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. Al Cilea musica italiana al centro di Mille bolle blu con Niky Nicolai e Stefano Di Battista. Stessa location inoltre per la presentazione del libro di Daria Brignardi. Non mancheranno gli appuntamenti a teatro in provincia, da Villa San Giovanni a Locri. Appuntamento a Lazzaro alla scoperta della Grecia antica tra sapori e racconto del paesaggio. Tutto pronto per "Mille bolle blu", un raffinato viaggio nella musica italiana che vedrà protagonisti Niky Nicolai e Stefano Di Battista.

