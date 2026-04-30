Stasera alle 21 si terrà un concerto di raccolta fondi presso la chiesa della Beata Vergine del Paradiso, organizzato dalla scuola di musica Sarti. L’evento vedrà impegnata l’Orchestra della scuola, accompagnata dal Coro Jubilate e dai solisti dell’Accademia N. Il concerto fa parte di un fine settimana ricco di iniziative musicali promosse dall’istituto.

Ricco weekend proposto dalla scuola di musica Sarti. Il primo appuntamento è per le 21 di stasera presso la chiesa della Beata Vergine del Paradiso con un concerto di raccolta fondi proposto dall’ Orchestra della Scuola, insieme al Coro Jubilate e ai solisti dell’ Accademia N.O.T.A Music per sostenere i lavori di rifacimento del tetto della chiesa. La serata vedrà l’esecuzione delle ’Vesperae Solennes de Confessore’ di Mozart e della ’Sinfonia n. 5 in Sib maggiore’ di Schubert. Nel cast vocale: Roxana Camani (soprano primo), Camilla Pacchierini (soprano secondo), Yuan Shan (tenore) e Alessandro Caputo (basso). Il testimone passerà poi al workshop nazionale Music Bridge, che porterà a Faenza 75 famiglie da ogni regione italiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto della Scuola Sarti per la chiesa del Paradiso

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