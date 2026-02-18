tenebrae factae sunt nella chiesa di santa maria del carmelo il concerto della fondazione ugo e olg

Per un guasto elettrico, il concerto della Fondazione Ugo e Olg si svolge a luci soffuse nella chiesa di Santa Maria del Carmelo a Venezia. L’evento, previsto per il Mercoledì delle Ceneri, vede artisti interpretare pezzi classici e moderni, creando un’atmosfera intima. La chiesa, con le sue pareti antiche e le vetrate colorate, si trasforma in un palco suggestivo. La serata attira un pubblico vario, desideroso di ascoltare musica tra storia e innovazione. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti gli appassionati.

Venezia in Musica per il Mercoledì delle Ceneri: Un Concerto tra Tradizione e Innovazione. La chiesa di Santa Maria del Carmelo a Venezia ospiterà il 18 febbraio 2026 un concerto speciale in occasione del Mercoledì delle Ceneri. L'evento, intitolato "Tenebrae factae sunt", è frutto della collaborazione tra la Fondazione Ugo e Olga Levi, il Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello", la Fondazione Teatro La Fenice, l'Associazione Chorus e con il sostegno di Lyra srl Impresa sociale. L'appuntamento si propone come un'alternativa culturale e spirituale dopo i festeggiamenti del Carnevale, offrendo un momento di riflessione attraverso la musica.