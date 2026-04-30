Con What We Want di Francesco Jodice l' arte atterra nell' aeroporto di Napoli trasformando il viaggio in una domanda collettiva

All’aeroporto di Napoli Capodichino è stata inaugurata la mostra “What We Want” di Francesco Jodice, promossa dal Museo Madre in collaborazione con l’Associazione Amici del Madre. L’esposizione, all’interno di uno dei principali punti di transito della città, propone un percorso visivo e civico che invita i visitatori a riflettere sulle tematiche sociali contemporanee. La mostra si inserisce in un progetto più ampio di trasformazione degli spazi pubblici in luoghi di discussione artistica.

All’aeroporto Capodichino è stata inaugurata la mostra di Francesco Jodice “What We Want”, progetto espositivo promosso dal Museo Madre in collaborazione con l’Associazione Amici del Madre un nuovo spazio di riflessione visiva e civileL’iniziativa trasforma uno dei luoghi più dinamici e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

“What We Want”, mostra di Francesco Jodice all’aeroporto di Napoli: l’arte incontra i passeggeriÈ stata inaugurata nella sala imbarchi dell’Aeroporto di Napoli, la mostra “What We Want” di Francesco Jodice, a cura del Museo Madre e...

Leggi anche: “Il Sacro nell’Arte”, la Collettiva di Anla a Firenze

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: We Want Jazz, al Billia grande musica con ‘Andrea Molinari Awakening feat. Ben Van Gelder’; CAMPANIA | All'aeroporto di Napoli l’arte contemporanea tra i passeggeri con la mostra What We Want; We will design - Hello, Darkness; Jack Savoretti torna con nuova musica, ecco l'album di inedito 'We Will Always Be The Way We Were'.

Con What We Want di Francesco Jodice l'arte atterra nell'aeroporto di Napoli trasformando il viaggio in una domanda collettivaCon What We Want, Napoli rafforza il suo ruolo di laboratorio culturale aperto e inclusivo, capace di sperimentare nuove forme di relazione tra arte e spazio pubblico. Un invito, rivolto a chiunque ... napolitoday.it

Inaugurata all’aeroporto di Napoli la mostra What We Want di Francesco JodiceÈ stata inaugurata oggi, nella sala imbarchi dell’aeroporto di Napoli, la mostra What We Want di Francesco Jodice, alla presenza dell’artista, di Angela ... napolivillage.com

#AltreNews #Arte #Eventi Con What We Want l’arte atterra nell’aeroporto di Napoli trasformando il viaggio in una domanda collettiva - facebook.com facebook