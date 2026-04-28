What We Want mostra di Francesco Jodice all’aeroporto di Napoli | l’arte incontra i passeggeri

È stata inaugurata nella sala imbarchi dell’aeroporto di Napoli la mostra “What We Want” di Francesco Jodice, curata dal Museo Madre e dall’Associazione Amici del Madre. L’esposizione coinvolge i passeggeri che transitano nell’area, portando l’arte visiva tra i viaggiatori. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare.

È stata inaugurata nella sala imbarchi dell’ Aeroporto di Napoli, la mostra “What We Want” di Francesco Jodice, a cura del Museo Madre e dell’ Associazione Amici del Madre. All’inaugurazione hanno partecipato Angela Tecce, Eva Fabbris e Roberto Barbieri. L’esposizione è il secondo ciclo di opere della collezione del Madre ospitate in aeroporto, dopo “Le massacre du printemps” (2020) di Mathilde Rosier, e nasce dalla collaborazione con GESAC. “What We Want” è un archivio fotografico in progress che indaga il rapporto tra paesaggio urbano e umano: un atlante geopolitico costruito in oltre 170 metropoli nell’arco di venticinque anni. Le opere, acquisite grazie al bando “Strategia fotografia 2024” del Ministero della Cultura, entrano nella collezione del Madre e vengono qui presentate per la prima volta.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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