Piazza Duomo 18enne con un coltello in tasca | lama da 7 cm denunciato nella notte

Un giovane di 18 anni è stato denunciato nella notte a Piazza Duomo dopo essere stato trovato con un coltello in tasca. La lama misurava 7 centimetri. Quando gli agenti si sono avvicinati, il ragazzo ha tenuto la mano destra ben salda nella tasca senza volerla estrarre, anche dopo avergli chiesto di farlo. La sua reazione ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di controllarlo e di sequestrare l’arma. Il giovane ora rischia una denuncia formale per porto di oggetti atti a offendere.

Fermato dopo mezzanotte durante un controllo della polizia in piazza Duomo. Il giovane, con precedenti per rapina e lesioni, non ha saputo giustificare il coltello multiuso Teneva la mano destra ben salda in tasca e non la tirava fuori, nonostante le richieste degli agenti. Un dettaglio che, nel cuore della notte, in piazza Duomo, non è passato inosservato. Il controllo è scattato poco dopo la mezzanotte, durante il consueto servizio di pattugliamento del centro cittadino. Una volante ha identificato un gruppetto di giovanissimi che stava parlando tra loro in piazza Duomo, chiedendo loro i documenti, come da prassi.