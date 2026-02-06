Gira per piazza Duomo con due coltellacci Servono per una dimostrazione | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver girato per piazza Duomo con due coltelli e pantaloni antitaglio fatti da lui. Diceva che servivano per una dimostrazione, ma la sua presenza ha destato preoccupazione tra i passanti. La polizia lo ha fermato e sequestrato le armi improvvisate.

È successo nella mattinata di venerdì 6 febbraio, nei guai un turista americano di 28 anni. L'uomo è stato individuato da polizia locale e carabinieri Aveva con sé due coltellacci e indossava un paio di pantaloni da sci antitaglio (di sua invenzione). Tutto il necessario, a suo dire, per “dimostrare” quanto fosse efficace il prodotto. Per lui, trovato da carabinieri e polizia locale in piazza Duomo, è scattata una denuncia; nei guai un turista americano di 27 anni. Tutto è successo nella mattinata di venerdì 6 febbraio, quando i ghisa di stanza nel salotto buono della città, insieme ai carabinieri, hanno ricevuto la segnalazione di un uomo che si aggirava per la piazza in possesso di due coltelli.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato a Monreale dopo aver girato tra la folla con una pistola finta nascosta nel borsello.

Un uomo di 42 anni è stato fermato dai Carabinieri nel centro commerciale di Ravenna dopo aver nascosto due coltelli nei pantaloni.

