Sicilia Express Pasqua 2026 | biglietti in vendita a breve treno low cost da Torino a Palermo e Siracusa dal 2 al 7 aprile con posti a partire da 29,90 euro

A breve saranno disponibili i biglietti per il Sicilia Express Pasqua 2026, un treno low cost che collegherà Torino a Palermo e Siracusa dal 2 al 7 aprile. La Regione Siciliana, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, promuove questa iniziativa per le festività pasquali. I posti saranno venduti a partire da 29,90 euro.