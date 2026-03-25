Sicilia Express Pasqua 2026 | biglietti in vendita a breve treno low cost da Torino a Palermo e Siracusa dal 2 al 7 aprile con posti a partire da 29,90 euro
A breve saranno disponibili i biglietti per il Sicilia Express Pasqua 2026, un treno low cost che collegherà Torino a Palermo e Siracusa dal 2 al 7 aprile. La Regione Siciliana, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, promuove questa iniziativa per le festività pasquali. I posti saranno venduti a partire da 29,90 euro.
Il Sicilia Express torna per le festività pasquali con un convoglio speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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