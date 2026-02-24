Motore elettrico in 3D | rivoluzione low-cost in sole tre ore

Un team di ricercatori al Massachusetts Institute of Technology ha sviluppato un motore elettrico in 3D in sole tre ore, grazie a una nuova tecnica di stampa a basso costo. La causa di questo progresso risiede nell’impiego di materiali innovativi che riducono i tempi di produzione. La stampa rapida permette di realizzare componenti complessi senza costosi processi tradizionali. Questo metodo potrebbe rivoluzionare il settore, offrendo soluzioni più accessibili e veloci per l’industria dell’elettronica.

Al Massachusetts Institute of Technology, un team di ricercatori ha compiuto un passo avanti significativo nella produzione di componenti elettrici. In soli tre ore, hanno stampato in 3D un motore elettrico completo, utilizzando materiali dal costo irrisorio: circa cinquanta centesimi di dollaro. La tecnologia, descritta sulla rivista Virtual and Physical Prototyping, promette di rivoluzionare la produzione industriale, riducendo la dipendenza dalle catene di fornitura globali. Il motore stampato è un prototipo di motore lineare, ampiamente utilizzato in industria, robotica e sistemi di movimentazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

MIT: motore 3D in 4 ore, rivoluzione manifatturiera
Il MIT ha creato una stampante 3D che, in quattro ore, produce un motore elettrico lineare funzionante.

