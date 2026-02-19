Il Teatro Animosi di Carrara ospita domenica 22 uno spettacolo dedicato a Eduardo De Filippo, nato dalla volontà di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia. La messa in scena di ‘Natale in casa Cupiello’, diretta da Lello Serao, propone un approccio innovativo alla celebre commedia. La scelta di un’interpretazione non convenzionale mira a sorprendere il pubblico e a rivisitare un classico. L’evento si svolge alle 21 e rappresenta un’occasione per riscoprire le opere di De Filippo in una chiave moderna.

Un omaggio all’opera di Eduardo De Filippo, con una messinscena non convenzionale. Da un’idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, con Luca Saccoia e regia di Lello Serao, è in programma per domenica 22 al Teatro Animosi di Carrara alle 21, ‘Natale in casa Cupiello’. Lo spettacolo, vincitore del premio Gennaro Vitiello 2023 e del Premio della critica 2023, si aggiunge alla stagione teatrale in corso promossa dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo, ed è stato scelto dal direttore Tindaro Granata quale sintesi del suo ideale di direzione artistica. "Grandi testi e grandi artisti in scena - spiega Tindaro Granata - che si distinguono per la qualità dell’artigianato teatrale con la quale sono realizzati, creando un equilibrio perfetto tra emozioni viscerali e ragione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Teatro L'omaggio a Eduardo De Filippo

