Tenta di sfondare la porta dei vicini con un martello | arrestato per tentato furto
Sabato mattina, un uomo gambiano ha cercato di entrare nelle case dei vicini colpendo una porta con un martello, ma è stato subito fermato dalla Polizia di Stato di Rimini. L'uomo, che aveva con sé alcuni attrezzi, voleva svaligiare le abitazioni, ma è stato arrestato prima di riuscirci. La polizia ha intercettato il tentativo e ha impedito che l’episodio si trasformasse in un furto.
Sabato mattina la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino gambiano per il reato di tentato furto in abitazione. Verso le 6:30 è stata inviata una volante al civico 31 di via Ceccarelli, dove era stato segnalato un uomo che sbatteva violentemente contro la porta di casa dei vicini. Raggiunto dagli operatori di volante, l'uomo è stato trovato con ancora in mano il manico di un martello da carpentiere e, a seguito di una perquisizione personale, è stato rinvenuto un cacciavite nascosto nei pantaloni. L’uomo è stato tratto in arresto ed è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Umbria, tenta di sfondare a calci la porta di casa della ex e prende a testate l’auto dei carabinieri
Nella notte, un episodio di violenza in Umbria ha visto una donna tentare di entrare in casa dell’ex e colpire l’auto dei carabinieri intervenuti.
Una notte di violenza: tenta di sfondare a calci la porta di casa della ex e prende a testate l’auto dei carabinieri
Nella notte, un episodio di violenza si è verificato quando un uomo ha tentato di sfondare a calci la porta dell’abitazione della ex e ha colpito con testate l’auto dei carabinieri intervenuti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Entra nel ristorante per rubare: lo vede sul telefono con la telecamera e lo fa arrestare; C'era una volta a.... Hollywood, Elizabeth Debicki conferma la fine delle riprese del sequel con Brad Pitt; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, al Corvetto la guerriglia urbana tra manifestanti e polizia: scontri durissimi in strada; SPIDER NOIR – Prime Video rilascia il teaser trailer ufficiale.
Tenta di sfondare la porta dei vicini con un martello: arrestato per tentato furtoRaggiunto dagli operatori di volante, l'uomo è stato trovato con ancora in mano il manico di un martello da carpentiere ... riminitoday.it
Roma, tenta di sfondare la porta di casa della madre: arrestato un giovane a viale JonioRoma, tenta di sfondare la porta di casa della madre: arrestato un giovane a viale Jonio. Il racconto di quanto accaduto ... meridiananotizie.it
Tensione a Milano durante il corteo contro le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e la presenza dell’ICE in Italia: alcuni manifestanti, nei pressi di piazzale Corvetto, hanno tentato di sfondare il cordone della polizia lanciando bottiglie, petardi e lacrimogeni. Deciso l facebook