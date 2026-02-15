Tenta di sfondare la porta dei vicini con un martello | arrestato per tentato furto

Sabato mattina, un uomo gambiano ha cercato di entrare nelle case dei vicini colpendo una porta con un martello, ma è stato subito fermato dalla Polizia di Stato di Rimini. L'uomo, che aveva con sé alcuni attrezzi, voleva svaligiare le abitazioni, ma è stato arrestato prima di riuscirci. La polizia ha intercettato il tentativo e ha impedito che l’episodio si trasformasse in un furto.

Sabato mattina la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino gambiano per il reato di tentato furto in abitazione. Verso le 6:30 è stata inviata una volante al civico 31 di via Ceccarelli, dove era stato segnalato un uomo che sbatteva violentemente contro la porta di casa dei vicini. Raggiunto dagli operatori di volante, l'uomo è stato trovato con ancora in mano il manico di un martello da carpentiere e, a seguito di una perquisizione personale, è stato rinvenuto un cacciavite nascosto nei pantaloni. L’uomo è stato tratto in arresto ed è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Nella notte, un episodio di violenza in Umbria ha visto una donna tentare di entrare in casa dell’ex e colpire l’auto dei carabinieri intervenuti.

Nella notte, un episodio di violenza si è verificato quando un uomo ha tentato di sfondare a calci la porta dell’abitazione della ex e ha colpito con testate l’auto dei carabinieri intervenuti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.