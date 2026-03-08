Venerdì pomeriggio alla stazione di Imola un uomo armato di martello ha aggredito alcune persone, causando ferite. La polizia è intervenuta subito e ha arrestato il presunto autore, che ora si trova in custodia. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, mentre le forze dell’ordine hanno recuperato l’arma usata nell’attacco. Nessun dettaglio sul movente o sulle eventuali altre persone coinvolte.

Imola 8 marzo 2026 – C’è un arresto per tentato omicidio dietro la violenta aggressione avvenuta venerdì pomeriggio alla stazione ferroviaria. In carcere è finito un marocchino di 31 anni, senza fissa dimora, fermato dalla polizia poco dopo i fatti e ora accusato di aver colpito ripetutamente con un martello un connazionale di 29 anni al culmine di una colluttazione. Il provvedimento è scattato nella tarda serata di venerdì, quando gli agenti del commissariato hanno ricostruito la dinamica grazie alle testimonianze raccolte sul posto e soprattutto alle immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione. Il ferito, trasportato in ospedale subito dopo l’aggressione, è stato ricoverato con diversi traumi e una lunga prognosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Violenza alla stazione di Imola: aggressore armato di martello arrestato per tentato omicidio

