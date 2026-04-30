Comunità Montana del Fortore confronto con i sindacati del comparto forestale

In una riunione tenutasi a San Bartolomeo in Galdo, i rappresentanti della Comunità Montana del Fortore hanno incontrato le sigle sindacali del comparto forestale. La discussione si è concentrata su questioni legate agli stipendi e alle condizioni di lavoro degli operai del settore. Durante l'incontro sono stati affrontati vari punti relativi alle modalità di pagamento e alle eventuali integrazioni salariali richieste dai sindacati.

Si è svolto ieri un confronto particolarmente proficuo e sentito, convocato dal Presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina, con le organizzazioni sindacali di categoria del comparto forestale. Per l’Ente, oltre allo stesso Presidente, erano presenti il Vice Presidente Giuseppe Addabbo e il RUP del Settore Agricoltura e Foreste Pietro Giallonardo. Per le organizzazioni sindacali hanno partecipato Alfonso Iannace (Fai Cisl), Carlo Ciccarelli (Flai Cgil) e Alfredo Di Rubbo (Uila Uil). Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi punti di rilevante importanza per il comparto forestale. Il Presidente Spina,...🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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Una raccolta di contenuti

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