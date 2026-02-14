Il presidente della Comunità Montana del Fortore esprime soddisfazione dopo che la Regione Campania ha pubblicato le graduatorie per il finanziamento delle strade rurali. La decisione arriva a seguito della richiesta avanzata dai sindaci del territorio, che sperano di migliorare le strade secondarie e facilitare l'accesso alle zone isolate. La Regione ha destinato fondi a 60 Comuni, tra cui alcuni del Fortore, per interventi di manutenzione e nuova asfaltatura.

Tempo di lettura: 2 minuti La Regione Campania ha pubblicato le graduatorie per il finanziamento di reti viarie in aree rurali per 60 Comuni. L’investimento, parte del CSR Campania 2023-2027, mira a migliorare l’accesso alle aziende agricole e contrastare lo spopolamento, con un focus su infrastrutture sostenibili. Tra i 60 Comuni, 26 sono sanniti e 10 di questi sono localizzati nel territorio di competenza della Comunità Montana del Fortore. “Ringrazio il presidente della Giunta Roberto Fico e l’assessore Maria Carmela Serluca – spiega il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina – unitamente alla struttura del settore Agricoltura della regione Campania e a tutti coloro che si sono prodigati sul piano istituzionale per lo sblocco delle risorse”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Finanziamento strade rurali, la soddisfazione del presidente della Comunità Montana del Fortore

La Comunità Montana del Fortore, tramite il presidente Zaccaria Spina, esprime congratulazioni al presidente Fico e agli assessori appena nominati dalla Regione Campania.

In occasione delle festività natalizie, la Comunità Montana del Fortore ha donato un grande albero di Natale alla Croce Rossa Italiana di Benevento, partecipando all’iniziativa “L’Albero della Solidarietà”.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Reti viarie al servizio delle aree rurali: la Regione pubblica graduatoria dei finanziamenti ai Comuni; Paduli, finanziamento da 500mila euro dalla Regione; Finanziamento strade rurali, la soddisfazione del presidente della Comunità Montana del Fortore; Finanziamenti ai comuni per le strade rurali | pubblicata la graduatoria del bando.

Finanziamenti per le strade rurali. In graduatoria San Rufo, Teggiano, Caggiano, Atena Lucana, Polla e Sant’ArsenioL’intervento prevede la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità pubblica a servizio di imprese agricole e comunità locali. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a ... ondanews.it

Finanziamenti ai comuni per le strade rurali: pubblicata la graduatoria del bandoÈ stata pubblicata la graduatoria relativa al bando SRD07 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali ... napolivillage.com

La sinergia tra Camera di Commercio, Provincia, Comunità Montana, Comuni e imprese premia il territorio varesino. Alla BIT presentato il piano delle attività 2026: si guarda al golf e al volo facebook