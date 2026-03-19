Comunicato Stampa | Seconda commissione | audizioni per approfondire la riforma del sistema portuale italiano tinyurlcom

La Seconda commissione consiliare permanente si riunisce per ascoltare rappresentanti e esperti sulla proposta di riforma del sistema portuale italiano. Le audizioni sono in programma per approfondire i dettagli delle modifiche proposte, coinvolgendo diversi soggetti interessati. L’obiettivo è raccogliere informazioni e opinioni utili all’analisi del progetto di legge in fase di discussione. La sessione si svolge in presenza e si concentra sulle questioni tecniche e operative.

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), ha ospitato oggi in audizione Diego Ruzza, assessore regionale ai Trasporti, alla Mobilità, alla Portualità e ai Lavori pubblici, e il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia - dott. Matteo Gasparato, per approfondire la riforma del sistema portuale italiano. A margine dei lavori, il Presidente Elisa De Berti... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Seconda commissione: audizioni per approfondire la riforma del sistema portuale italiano tinyurl.com Articoli correlati Comunicato Stampa: CRV - Sesta commissione, audizioni su personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche(Arv) Venezia, 11 marzo 2026 - La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia),... Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTACOMUNICATO STAMPA La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA... Tutti gli aggiornamenti su Comunicato Stampa Temi più discussi: Comunicato Stampa: Seconda commissione dà parere favorevole su Legge di Stabilità 2026, Collegato e Bilancio previsione; Comunicazione: commissione Cultura approva nuova proposta di risoluzione su attività Corecom; La Commissione adotta le procedure di infrazione di marzo - Rappresentanza in Italia; Comunicato Stampa: Prima commissione, via libera per l’aula al DEFR 2026-28 e alla Nota Aggiornamento. Comunicato Stampa: Seconda commissione dà parere favorevole su Legge di Stabilità 2026, Collegato e Bilancio previsioneLa Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e ... iltempo.it Comunicato Stampa: Seconda commissione dà parere favorevole alla Prima su DEFR 2026- 2028 e Nota di AggiornamentoLa Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e ... iltempo.it Come si scrive un comunicato stampa, come si realizza un servizio video o un semplice avviso #Napoli - facebook.com facebook Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 164 x.com