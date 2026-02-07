Comunicato Stampa | COMUNICATO STAMPA CIDIM; GRANDE SUCCESSO IN MAROCCO 3° EDIZIONE FESTIVAL GIOVANI TALENTI MUSICALI I

Questa mattina a Rabat si è conclusa la terza edizione del Festival giovani talenti musicali. Centinaia di persone hanno assistito alle esibizioni di giovani musicisti italiani e marocchini, che hanno portato sul palco il loro talento. La manifestazione, organizzata dal CIDIM, ha registrato un grande successo e ha dato spazio a nuove promesse della musica. Alla cerimonia di chiusura erano presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali e italiane.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.