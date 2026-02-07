Comunicato Stampa | COMUNICATO STAMPA CIDIM; GRANDE SUCCESSO IN MAROCCO 3° EDIZIONE FESTIVAL GIOVANI TALENTI MUSICALI I
Questa mattina a Rabat si è conclusa la terza edizione del Festival giovani talenti musicali. Centinaia di persone hanno assistito alle esibizioni di giovani musicisti italiani e marocchini, che hanno portato sul palco il loro talento. La manifestazione, organizzata dal CIDIM, ha registrato un grande successo e ha dato spazio a nuove promesse della musica. Alla cerimonia di chiusura erano presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali e italiane.
COMUNICATO STAMPA 7 febbraio 2026 Nella fotografia allegata da sx Dott.Carmela Callea, dir. IIC di Rabat, Gabriele Strata, S.E. Pasquale Salzano Ambasciatore d'Italia presso il Regno del Marocco La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Rabat Festival
Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA; CIDIM; GRANDE SUCCESSO PER IL TOUR DELLA NUOVA ORCHESTRA DA CAMERA FERRUCCIO BUSO
La nuova orchestra da camera di Ferruccio Buso ha appena concluso il suo tour con un successo che ha sorpreso molti.
Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; INIZIA A TANGERI DOMENICA 11 GENNAIO IL TOUR 2026 DI SUONO ITALIANO
Il tour 2026 di Suono Italiano prenderà il via a Tangers domenica 11 gennaio, portando in scena una selezione rappresentativa della musica italiana.
Ultime notizie su Rabat Festival
Argomenti discussi: Comunicato Stampa - Genoa Cricket and Football Club - Official Website; Questionario Azione studentesca: il comunicato stampa dell’ANP; Comunicato Stampa; Comunicato Stampa.
Comunicato Stampa: Monitoraggio attuazione programmazione sanitaria(Arv) Venezia, 4 febbraio 2026 La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin ... iltempo.it
Comunicato Stampa: Risparmiare all'università: le convenzioni che riducono il costoRisparmiare all'università: in questo articolo vedremo insieme in che modo. A tal proposito puoi leggere un articolo di approfondimento qui: ... iltempo.it
Comunicato stampa n. 146 - 6 febbraio 2026 - Lavori di riqualificazione dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche: i provvedimenti viari in un tratto di via Romagnosi. Leggi tutto su https://www.comune.messina.it/it/news/lavori-di-riqualificaz facebook
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 159 x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.