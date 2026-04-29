Comunicato Stampa | L' impronta del vento un sorprendente giallo medievale ambientato nella Melfi del Trecento

Un nuovo romanzo giallo ambientato nel XIII secolo a Melfi ha attirato l’attenzione dei lettori appassionati di storie medievali. La narrazione si concentra su eventi misteriosi e indagini che coinvolgono personaggi dell’epoca, offrendo uno sguardo sulla vita e le atmosfere del Trecento. Il libro è stato pubblicato recentemente da una casa editrice e presenta un intreccio di suspense e dettagli storici accurati.

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