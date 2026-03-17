Il presidente della regione ha dichiarato che le norme europee sulle sanzioni prevedono deroghe specifiche per il settore culturale. La Biennale di Venezia è stata coinvolta in questa discussione, considerata un’istituzione autonoma e un luogo di incontro tra diverse culture. La comunicazione è stata rilasciata oggi, durante un evento ufficiale nella città di Venezia.

(Arv) Venezia, 17 marzo 2026 - “La Biennale di Venezia è un'istituzione autonoma, un presidio di libertà, un punto di incontro tra culture e popoli. Difenderne l'indipendenza significa difendere Venezia e la sua vocazione più profonda: quella al dialogo, al confronto, alla diplomazia”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenendo sul dibattito apertosi attorno alla Biennale di Venezia e all'allestimento della Russia presso il proprio padiglione. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Roma, Giorgia omaggia “Il Genio di Minneapolis” Prince con Purple Rain. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Russia alla Biennale. Presidente Zaia: “Norme europee su sanzioni prevedono deroghe per cultura"

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