Comunicato Stampa | Russia alla Biennale Presidente Zaia | Norme europee su sanzioni prevedono deroghe per cultura
Il presidente della regione ha dichiarato che le norme europee sulle sanzioni prevedono deroghe specifiche per il settore culturale. La Biennale di Venezia è stata coinvolta in questa discussione, considerata un’istituzione autonoma e un luogo di incontro tra diverse culture. La comunicazione è stata rilasciata oggi, durante un evento ufficiale nella città di Venezia.
(Arv) Venezia, 17 marzo 2026 - “La Biennale di Venezia è un'istituzione autonoma, un presidio di libertà, un punto di incontro tra culture e popoli. Difenderne l'indipendenza significa difendere Venezia e la sua vocazione più profonda: quella al dialogo, al confronto, alla diplomazia”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenendo sul dibattito apertosi attorno alla Biennale di Venezia e all'allestimento della Russia presso il proprio padiglione. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Roma, Giorgia omaggia “Il Genio di Minneapolis” Prince con Purple Rain. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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