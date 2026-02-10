Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi alcune risoluzioni sulla politica agricola e sulla sicurezza urbana. La seduta si è conclusa con 29 voti favorevoli e 16 astenuti. I rappresentanti hanno discusso diverse proposte, ma l’attenzione si è concentrata sulle misure per migliorare il settore agricolo e rafforzare la sicurezza nelle città. La decisione arriva dopo un dibattito acceso tra i consiglieri, che si sono confrontati sulle priorità del territorio.

(Arv) Venezia, 10 febbraio 2026 - Il Consiglio regionale del Veneto, al termine della seduta odierna, ha approvato, con 29 voti favorevoli e 16 astenuti, la Risoluzione n. 4, illustrata dal primo firmatario, il consigliere Rosanna Conte (Lega-LV), rubricata “Nuova Politica agricola comune (PAC): il governo sostenga gli operatori del settore”, e la Risoluzione n. 6, a prima firma del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV), con 29 voti favorevoli, 2 contrari e 9 astenuti, relativa a “Operazione strade sicure, fondamentale proseguire e potenziare la presenza dei militari nelle strade”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto approva Risoluzioni in materia di Politica agricola comune e sicurezza urbana

Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera unanime alla candidatura UNESCO di Bolca e della Valpolicella.

Il Consiglio regionale del Veneto ha ufficialmente insediato questa mattina le sei commissioni consiliari permanenti, segnando l'inizio delle attività di approfondimento e analisi delle questioni regionali.

