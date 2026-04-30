Comuni montani sotto assedio | il rischio di svuotamento dopo il TAR

Oltre settanta comuni montani hanno presentato ricorso al TAR contro la recente classificazione dei territori, che potrebbe avere ripercussioni sulla loro futura gestione e sviluppo. La decisione arriva dopo che le autorità hanno adottato nuove normative che hanno modificato lo status di alcune aree, suscitando preoccupazioni tra i rappresentanti locali. La questione riguarda in particolare il rischio di svuotamento di queste zone, già caratterizzate da un calo di popolazione.

? Cosa sapere Oltre 70 comuni presentano ricorso al TAR contro la nuova classificazione dei territori.. La nuova normativa rischia di isolare 360 realtà montane dai fondi e dai servizi.. A Roma, Enrico Pittiglio ha denunciato le criticità della nuova classificazione dei Comuni che penalizza le zone montane e interne, sollevando il problema del rischio di svuotamento dei territori periferici. Il sindaco di San Donato Val di Comino, impegnato nel ruolo di direttore ALI Lazio, ha preso posizione durante un incontro organizzato da ALI nazionale per evidenziare i danni causati dai nuovi criteri governativi applicati alle aree più fragili del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Comuni montani sotto assedio: il rischio di svuotamento dopo il TAR Notizie correlate Montagna sotto assedio: 73 comuni al Tar contro la legge Calderoli? Cosa sapere Settantatré comuni presentano ricorso al Tar contro la nuova classificazione della legge Calderoli. Comuni montani. Ricorso al Tar per l’esclusione“No” alla revisione dei criteri di classificazione dei comuni montani introdotta dal governo, che escluderebbe oltre un migliaio di comuni italiani... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Montagna sotto assedio | Schlein attacca il taglio dei fondi ai comuni; Montagna sotto assedio | 73 comuni al Tar contro la legge Calderoli. «Unione dei Comuni Montani: verso la disunione organizzata?»«Unione dei Comuni Montani: verso la disunione organizzata?» L'intervento di Mirco Pizzino, coordinatore di Fratelli d’Italia Castelnovo ne’ Monti e ... redacon.it Comuni montani, marcia indietro del ministro sul ridimensionamentoVARZI Dietrofront del ministro Calderoli che evita il ridimensionamento delle Comunità montane. Una proposta che aveva portato molti sindaci, tra cui proprio quelli dell'Oltrepo pavese, a scendere in ... laprovinciapavese.gelocal.it Comuni montani, sindaci in Parlamento contro la declassificazione delle aree Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook I nuovi criteri proposti da Calderoli per classificare i comuni montani ne ridurranno il numero da circa 4.000 a 2.800, circoscrivendo l'accesso a fondi speciali e crediti d'imposta. Ce n'era bisogno Si. E nell'editoriale IBL spieghiamo perchè x.com