Comuni montani sindaci in Parlamento contro la declassificazione delle aree

I sindaci dei Comuni montani sono stati ascoltati in Parlamento riguardo alla questione della declassificazione delle aree interne e montane. Essi hanno espresso preoccupazioni sulla decisione del Governo di modificare lo status di alcune zone, temendo ripercussioni su servizi e risorse disponibili nei loro territori. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela delle aree montane e delle comunità che vi abitano.

Salvaguardare i Comuni montani e i territori delle aree interne. I sindaci dei Comuni montani sono stati ascoltati in Parlamento per porre l'attenzione sulla declassificazione delle aree voluta dal Governo. Un incontro promosso per richiamare l’attenzione del Parlamento e dell’opinione pubblica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Carlantino a Roma contro la declassificazione dei comuni montaniCARLANTINO (FG) – Mercoledì 29 aprile, alle ore 16, il sindaco Graziano Coscia sarà a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati. Carlantino a Roma contro la declassificazione dei comuni montani: "Incoerente e penalizzante"Mercoledì 29 aprile, alle ore 16, il sindaco Graziano Coscia sarà a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ad alta quota | Meno comuni montani e più conti in ordine, la coraggiosa scelta di Calderoli; Camera: sindaci comuni montani in conferenza contro declassificazione governo; Carlantino a Roma contro la declassificazione dei comuni montani: Incoerente e penalizzante; Carlantino a Roma contro la declassificazione dei comuni montani. Carlantino escluso dai comuni montani, il sindaco Coscia a Roma per chiedere una revisioneMercoledì 29 aprile, alle ore 16, il sindaco Graziano Coscia sarà a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati. immediato.net Comuni Montani, Schlein: Riforma sbagliata, senza ascoltare territoriRoma, 29 apr - Quella sulla classificazione dei comuni montani è una riforma sbagliata di questo governo che taglia e lascia fuori molti comuni che sono lontani. Non può essere un criterio di un metr ... 9colonne.it Nuova classificazione dei Comuni montani: in Abruzzo 27 centri perdono status e fondi. A rischio scuole e classi nel Teramano dal 2027. - facebook.com facebook I nuovi criteri proposti da Calderoli per classificare i comuni montani ne ridurranno il numero da circa 4.000 a 2.800, circoscrivendo l'accesso a fondi speciali e crediti d'imposta. Ce n'era bisogno Si. E nell'editoriale IBL spieghiamo perchè x.com