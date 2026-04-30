Comune verso lo scioglimento arriva il commissario dopo le dimissioni di 9 consiglieri

Dopo le dimissioni di più della metà dei consiglieri, la Prefetta di Caserta ha inviato al Ministero dell’Interno la richiesta di scioglimento del Consiglio comunale. La decisione arriva a conclusione di un anno di mandato per il sindaco, che si ferma prima del previsto. Il commissario sarà incaricato di gestire temporaneamente gli affari dell’ente fino a nuove elezioni.

Si chiude con un anno d’anticipo l’esperienza amministrativa del sindaco Domenico D'Angelo. La Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha infatti formalizzato al Ministero dell’Interno la proposta di scioglimento del Consiglio comunale, a seguito delle dimissioni contestuali presentate da oltre la metà.🔗 Leggi su Casertanews.it

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