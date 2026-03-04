Romano Canavese dimissioni in blocco di quattro consiglieri | cade il sindaco Ferrero arriva il commissario prefettizio

Nel comune di Romano Canavese, con circa 2.700 abitanti, quattro consiglieri hanno rassegnato le dimissioni in blocco, portando alle dimissioni del sindaco. Questa decisione ha determinato la nomina di un commissario prefettizio per gestire temporaneamente il municipio. La situazione si è verificata questa mattina, lasciando il paese senza il primo cittadino in carica.

Le accuse: "Immobilismo politico e poca trasparenza". Il primo cittadino però promette: "Mi ricandiderò" Il Comune di Romano canavese, paese di 2.714 abitanti nell'area della Città metropolitana di Torino, stamattina si è svegliato senza più il sindaco. La Giunta di Oscarino Ferrero è decaduta ieri, 3 marzo, alla luce delle dimissioni di quattro consiglieri comunali: tre di minoranza (Stefano Avanzi, Emanuela Rosa Casotti e Andrea Peruzzi, lista 'Il paese da vivere') e uno di maggioranza (Riccardo Porrini, lista 'Civicamente con la gente per la gente'). Questa dimissioni in blocco e in contemporanea hanno fatto... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

