Napoli dimissioni consiglieri Municipalità 7 | centrodestra annuncia scioglimento Comune smentisce

A Napoli, i consiglieri della Municipalità 7 hanno annunciato le proprie dimissioni, portando alla dichiarazione del centrodestra di voler sciogliere il consiglio, mentre il Comune ha smentito questa decisione. La situazione ha generato un clima di confusione e scontro sul futuro dell’ente locale che comprende le aree di Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno. La vicenda si è sviluppata in pochi giorni, con continui cambi di versione.

La Municipalità 7 è sciolta, anzi no. Caos e scontro, sul destino del consiglio municipale di Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno. Ad annunciare lo scioglimento è il centrodestra cittadino, con Fratelli d'Italia e Forza Italia. Motivo: dimissioni di massa dei consiglieri. Ma una nota del Comune di Napoli frena: "Il Consiglio resta pienamente in carica". Non la pensa così FdI, ad esempio. Il coordinamento cittadino, con il presidente Marco Nonno e il vicepresidente Luigi Rispoli, è categorico: "Le dimissioni in massa alla Settima Municipalità certificano il fallimento politico del cosiddetto "campo largo", che governa il Comune di Napoli e tutte e dieci le Municipalità".