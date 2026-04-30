Comune di Formigine approvato il bilancio consuntivo | le entrate sfiorano i 50 milioni

Il Consiglio comunale di Formigine ha approvato il bilancio consuntivo 2025 durante la seduta di martedì 28 aprile. Le entrate previste nel documento sono di circa 50 milioni di euro. Nessuna variazione rispetto alle proposte iniziali è stata comunicata durante la discussione, e il documento ora passa alle fasi successive di verifica e attuazione. La delibera riguarda principalmente le spese e le entrate dell’ente per l’anno in corso.

Via libera nel Comune di Formigine al bilancio consuntivo 2025, approvato nella seduta di martedì 28 aprile. Formigine si conferma una realtà demograficamente vivace nel panorama dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico: al 1° gennaio 2025 la popolazione residente risultava pari a 34.473.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Bilancio consuntivo, entrate in aumento e un avanzo libero di 14,2 milioniVia libera del Consiglio comunale al Rendiconto 2025 del Comune di Modena, che si chiude con un avanzo libero di 14. Leggi anche: Provincia di Livorno, approvato il bilancio consuntivo: "Avanzo di 2,5 milioni di euro destinato a scuole superiori e strade" Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Formigine dice basta al fumo nelle aree gioco e nei luoghi sensibili; Approvato il rendiconto di gestione 2025, preoccupano i tagli del Governo centrale. Consiglio comunale domani, 28 aprile, a FormigineSi riunirà domani, martedì 28 aprile alle ore 20.30 presso le sale del Castello, il Consiglio comunale di Formigine presieduto da Antonietta Vastola. L’ordine del giorno si aprirà con l’approvazione d ... sassuolo2000.it Formigine, Romani (Lega): Libertà di parola non significa condivisione: netta presa di distanza dalle dichiarazioni in Consiglio comunaleIn merito a quanto accaduto nella seduta del Consiglio Comunale di ieri sera e alle dichiarazioni pronunciate dal consigliere Costantino Righi Riva, ritengo doveroso esprimere pubblicamente la mia po ... sassuolo2000.it Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, è entrato in vigore il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). Formigine è il primo Comune della provincia nella sua fascia demografica a completare questo iter, frutto di un percorso partecipato in - facebook.com facebook