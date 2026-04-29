Provincia di Livorno approvato il bilancio consuntivo | Avanzo di 2,5 milioni di euro destinato a scuole superiori e strade

La Provincia di Livorno ha approvato il bilancio consuntivo 2025, con un avanzo di 2,5 milioni di euro. La presidente Sandra Scarpellini ha sottolineato che i fondi saranno destinati principalmente alla manutenzione delle scuole superiori e delle strade provinciali. L’ente ha quindi pianificato interventi mirati per migliorare le strutture scolastiche e il reticolo stradale della provincia.

Manutenzione dell'edilizia scolastica e del reticolo stradale provinciale. Sono questi gli aspetti principali riguardanti l'attività svolta dalla Provincia di Livorno, evidenziati dalla presidente Sandra Scarpellini in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo 2025 dell'ente. “Un.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Provincia di Arezzo, approvato il bilancio: oltre 80 milioni per strade e scuole nel triennioÈ stato approvato ieri il bilancio della Provincia di Arezzo, che prevede oltre 80 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni, destinati... Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2025 con un avanzo record di 119 milioni di euro (+16,7%)Firenze, 28 aprile 2026 – Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito questo pomeriggio, sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Provincia, avanzo da 2,5 milioni di euro destinato a scuole e strade; Mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 9.00, con prosecuzione pomeridiana, si riunisce il Consiglio Comunale; Conti in attivo per il Comune di Livorno: approvato il rendiconto 2025 con un avanzo da 16,7 milioni; Consiglio provinciale e Assemblea dei sindaci. Rinnovato il Consiglio della Provincia di LivornoLIVORNO – Rinnovato, con il voto di secondo livello, il consiglio provinciale di Livorno. Al termine del complesso conteggio per l’assegnazione dei voti ponderati alle liste, la composizione del nuovo ... msn.com Provincia di Livorno. . Viva il 25 Aprile, Festa della Liberazione - facebook.com facebook