Comunali i consiglieri di FI a muso duro contro Falcomatà | Abbia il pudore di tacere

Durante la campagna elettorale, i consiglieri di Forza Italia hanno criticato il sindaco uscente, chiedendogli di tacere. Hanno commentato l’entusiasmo che circonda il candidato sindaco della loro coalizione, Francesco Cannizzaro, sottolineando che sta causando disordini tra le fila avversarie. La tensione tra le parti si è intensificata, con i consiglieri che hanno espresso dure parole nei confronti dell’attuale amministrazione.

"L’ondata di entusiasmo che sta accompagnando il nostro candidato sindaco Francesco Cannizzaro, in questa apertura di campagna elettorale, sembra stia provocando profondi disordini dall’altra parte. Prova ne è il livore espresso dal sindaco più scarso della storia di Reggio, GiuseppeFalcomatà.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Sinner a muso duro contro alcuni spettatori a Indian Wells: deve intervenire il giudice di sediaPrima ancora di annullare tre set point e vincere il primo set al tie-break, Jannik Sinner è stato protagonista di un altro momento ad alta tensione... Leggi anche: Patto Avanti e Lega a muso duro l’uno contro l’altra Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I professionisti del servizio dipendenze patologiche hanno incontrato i consiglieri comunali di Modena; Venezia, i 36 candidati di Forza Italia alle elezioni comunali 2026; Mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 9.00, con prosecuzione pomeridiana, si riunisce il Consiglio Comunale; Convocazione del Consiglio comunale di Crescentino in sessione ordinaria e pubblica. Elezioni Comunali Reggio Calabria, come sarà il nuovo Consiglio: le previsioni di StrettoWeb sull’attribuzione dei seggi alle listeLa speranza minima è che stavolta non votino i morti. Anche se i presupposti non sono dei migliori: da ambienti vicini all’ufficio elettorale comunale, filtrano testimonianze secondo cui nelle scorse ... strettoweb.com Elezioni amministrative in 7 Comuni: tutti i candidati sindaco e consigliereRIETI - Elezioni Comunali di maggio, ecco tutti i candidati sindaco e consigliere nei 7 Comuni interessati. Castelnuovo di Farfa Obiettivo Comune. Candidato sindaco: Luca ... ilmessaggero.it Elezioni comunali Messina, presentato il programma di Scurria: "13 punti per cambiare la città" | FOTO e VIDEO - facebook.com facebook