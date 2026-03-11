Sinner a muso duro contro alcuni spettatori a Indian Wells | deve intervenire il giudice di sedia

Durante gli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner ha avuto un confronto acceso con alcuni spettatori, che ha richiesto l'intervento del giudice di sedia. Prima di chiudere il primo set al tie-break e annullare tre set point, l’atleta ha mostrato segni di nervosismo. La partita si è conclusa con la sua vittoria in due set contro il giovane Joao Fonseca, con il punteggio di 7-6, 7-6.

Prima ancora di annullare tre set point e vincere il primo set al tie-break, Jannik Sinner è stato protagonista di un altro momento ad alta tensione durante gli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells, vinti con un doppio 7-6 contro il 19enne Joao Fonseca. Questa volta però non per questioni di campo, ma riguardanti il pubblico. Nel 12esimo game del primo set, avanti 40-15, Sinner prima di servire è andato diretto verso la prima fila di spettatori e si è rivolto a muso duro contro alcuni disturbatori, indicandoli con la mano. Secondo la versione dell'altoatesino, chiacchieravano ad alta voce durante gli scambi e prima del suo servizio.