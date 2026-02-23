Niente prelievi al bancomat e zero spese ma compra una villa da mezzo milione | scatta il sequestro

Una villa da circa 500 mila euro viene sequestrata a Faenza, dopo che le indagini hanno collegato l’immobile a un cittadino albanese coinvolto in traffico di droga. La confisca arriva in un contesto in cui l'uomo aveva evitato spese e prelievi al bancomat, mantenendo un tenore di vita apparentemente modesto. La Guardia di Finanza ha accertato che l’immobile rappresentava un patrimonio illecito. Il procedimento prosegue per chiarire ogni dettaglio.

Faenza (Ravenna), 23 febbraio 2026 - Ha un valore di circa 500mila euro la villa sequestrata dalla Guardia di Finanza di Faenza ad un cittadino di nazionalità albanese indagato per traffico di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe accumulato nel tempo i ngenti risorse finanziari e, incompatibili con i redditi dichiarati, che gli avrebbero consentito di acquistare l’immobile ora sottoposto a sequestro. Spariti milioni di euro dai conti correnti: sotto accusa ex direttore di una filiale di San Marino Le indagini sui conti: zero spese e niente prelievi. Il provvedimento costituisce l’esito di complessi accertamenti economico-patrimoniali coordinati dalla Procura della Repubblica di Ravenna ed eseguiti dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza della città manfreda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Traffico di droga e patrimonio sproporzionato rispetto al reddito: sequestrata una villa da mezzo milioneUn cittadino albanese, coinvolto in un'indagine per traffico di droga, ha visto sequestrata una villa del valore di mezzo milione di euro.

Evasione fiscale e riciclaggio: nove indagati tra Velletri, Latina e Cisterna. Sequestro da un milione e mezzoNove persone sono state indagate per evasione fiscale e riciclaggio tra Velletri, Latina e Cisterna, dopo un'inchiesta che ha portato al sequestro di un milione e mezzo di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bancomat, cresce il fenomeno del jackpoting: come funziona l'attacco.

Bancomat, cambia tutto per il prelievo dei contanti: cittadini senza paroleIl tema dei contanti da qualche tempo è tornato al centro dell’attenzione. Si registra una certa inversione di tendenza se pensiamo che Paesi come Svezia e Norvegia, un tempo all’avanguardia nella ... diregiovani.it

Occhio al prelievo bancomat, se fai questo sbaglio ti ritrovi in tribunale: succede in un attimoQuando si fa un prelievo bancomat è bene prestare massima attenzione, in caso di errore si corre il rischio concreto di finire in Tribunale. Il numero di persone che utilizzano i contanti è ormai ... macitynet.it

Sei in dolce attesa I mesi passano in fretta, e la lista degli esami sembra infinita. Niente panico! Abbiamo preparato una mini-guida divisa per trimestre per ricordarti le analisi del sangue fondamentali per la salute tua e del bambino. Scorri e salva il post! - facebook.com facebook