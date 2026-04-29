Il caso delle morti di due donne a Pietracatella si è evidenziato per l’utilizzo di ricina, una sostanza altamente tossica. Il medico legale ha confermato che le analisi hanno individuato la presenza di questa sostanza nei corpi delle vittime. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze, mentre la comunità locale si è stretta attorno alle famiglie coinvolte. La ricina, proveniente probabilmente da fonti clandestine, è al centro delle verifiche degli inquirenti.

Il caso delle morti di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita ha scosso profondamente la comunità di Pietracatella e l’intera provincia di Campobasso, portando l’attenzione degli inquirenti su una sostanza tanto rara quanto letale come la ricina. Le due donne, madre e figlia, sono decedute tra il 27 e il 28 dicembre scorso presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, dopo aver manifestato i sintomi di un avvelenamento avvenuto tra le mura domestiche. La complessità dell’indagine risiede proprio nella natura del veleno utilizzato e nella necessità di ricostruire con precisione scientifica la dinamica temporale e le modalità di assunzione. La...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morte da ricina, parla il medico legale: “La verità è proprio qui”

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