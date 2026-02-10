Marina Berlusconi | Voto Sì al referendum sulla giustizia Vannacci? Fuori gli estremisti dal centrodestra

Marina Berlusconi ha annunciato che voterà Sì al referendum sulla giustizia in programma il 22-23 marzo. La presidente di Fininvest spiega che la sua scelta non dipende dal cognome né dal partito, ma dalla convinzione che sia la decisione corretta. Nel frattempo, si torna a parlare di Vannacci, che chiede di allontanare gli estremisti dal centrodestra.

Al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo Marina Berlusconi voterà Sì. "E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta", dice la presidente di Fininvest al Corriere della Sera. "A questo dovrebbero servire i referendum, a votare sui contenuti, non in base alle appartenenze. Non è una resa dei conti politica, né un voto pro o contro il governo. La separazione delle carriere – secondo l'imprenditrice – è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera 'terzietà' dei giudici. Abbiamo un'occasione irripetibile, non lasciamocela scappare". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

