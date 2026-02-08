Il futuro di Nico Paz al centro delle ultime voci di calciomercato. Il Real Madrid sta valutando se lasciarlo in prestito o farlo tornare a Madrid per avere più opportunità. L’argentino, che gioca con il Como, potrebbe restare in Italia o fare ritorno in Spagna, ma ancora niente è deciso. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, mentre i tifosi aspettano di scoprire quale strada prenderà il club madrileno.

Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Napoli, Vergara esulta dopo il 3-2 contro il Genoa: «Vincere contava tantissimo e lo abbiamo fatto da Uomini!» Stadio Flaminio, l’assessore Onorato svela: «La Lazio completerà il progetto per farci lo stadio, è questione di giorni» Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino

Approfondimenti su Real Madrid

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Real Madrid

Argomenti discussi: Calciomercato, le news di domenica 1 febbraio; Lahdo-Como, Morente via da Lecce, Pierini dal Sassuolo alla Samp: mercato, i colpi dell'ultimo minuto; Serie A, Como 1907 vicino a definire un acquisto per le difesa. Vicino l'arrivo di un terzino sinistro brasiliano; Il punto sul calciomercato: Milan e Juve senza bomber, il Como spende ancora e Sassuolo scatenato.

Como, Napoli e Juventus seguono Perrone per giugnoVisualizzazioni: 0 Il futuro di Maximo Perrone potrebbe tingersi di azzurro o bianconero, con Napoli e Juventus pronte a contendersi il talento del Como. Como, Napoli e Juventus pronte a sfidarsi per ... calciostyle.it

Torino, idea Noslin per l’attacco: la posizione della LazioNoslin al Torino – Dopo la roboante sconfitta per 6-0 rimediata in casa del Como, il Torino vorrà assolutamente mettersi alle spalle questo brutto periodo a partire dalla prossima sfida di campionato ... fantamaster.it

I verdetti del calciomercato, Cremonese show, Milan-Mateta salta, Inter senza voto. Como last minute, Atalanta in bilico facebook

Il #Como può essere la "nuova" #Atalanta Fabregas sulle orme del modello Gasperini, i punti in comune e le differenze calciomercato.com/liste/il-como-… x.com