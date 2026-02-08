Calciomercato Como | la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz Cosa succederà in estate per l’argentino
Il futuro di Nico Paz al centro delle ultime voci di calciomercato. Il Real Madrid sta valutando se lasciarlo in prestito o farlo tornare a Madrid per avere più opportunità. L’argentino, che gioca con il Como, potrebbe restare in Italia o fare ritorno in Spagna, ma ancora niente è deciso. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, mentre i tifosi aspettano di scoprire quale strada prenderà il club madrileno.
