In un'assemblea comunale a Como, è stata respinta la mozione di sfiducia presentata dal PD contro l’assessore Bodero Maccabeo. La votazione si è conclusa con 18 voti a favore della conferma e 11 contrari. La maggioranza dei consiglieri ha deciso di mantenere il sostegno all’assessore, respingendo così l'istanza di destituzione. La seduta si è svolta senza ulteriori incidenti o variazioni di rilievo.

? Cosa sapere Il Consiglio di Como respinge la sfiducia al PD contro l'assessore Bodero Maccabeo.. La maggioranza conferma il sostegno all'assessore con 18 voti contrari e 11 favorevoli.. Il Consiglio Comunale di Como ha respinto con 18 voti contrari e 11 favorevoli la mozione di sfiducia presentata dal Partito Democratico contro l’assessore al Verde, confermando il sostegno della maggioranza a Bodero Maccabeo. L’aula si è trasformata in un campo di battaglia durante la seduta odierna, dove le divergenze sulla cura del patrimonio naturale cittadino hanno scavato un solco profondo tra chi siede agli scranni del potere e chi sta all’opposizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como, scontro in Consiglio: bocciata la sfiducia all’assessore Verde

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