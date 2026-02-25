Questione Clara Marchetto bocciata la mozione di sfiducia a Francesca Gerosa

Non è passata la mozione di sfiducia nei confronti dell’assessora di Fratelli d’Italia con deleghe all’istruzione, cultura, giovani e pari opportunità Francesca Gerosa. La votazione, tenuta in Consiglio provinciale nel pomeriggio di martedì 24 febbraio, si è conclusa con 14 voti favorevoli, 5 voti contrari e 13 astensioni. Un consigliere, l’assessore Mario Tonina, non ha preso parte al voto. I 14 “Sì” provenivano dalle minoranze, mentre a votare “No” sono stati la stessa Gerosa, assieme a Kaswalder, Biasia, Angeli e Failoni. Ad astenersi quasi tutta la maggioranza del centrodestra, compreso il presidente della provincia Maurizio Fugatti. La... 🔗 Leggi su Trentotoday.it

