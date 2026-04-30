Sfiducia bocciata in consiglio | l’assessore Bodero Maccabeo resta al suo posto

Nel consiglio comunale di oggi, la mozione di sfiducia avanzata dal Partito democratico nei confronti dell’assessore al Verde è stata bocciata. La votazione si è conclusa senza passaggi decisivi e l’assessore ha mantenuto il suo incarico. La discussione si è svolta senza ulteriori sviluppi, lasciando invariato l’attuale assetto amministrativo.

Si chiude con un nulla di fatto la mozione di sfiducia presentata dal Partito democratico contro l’assessore al Verde del Comune di Como. Il consiglio comunale ha respinto la proposta con 18 voti contrari e 11 favorevoli, al termine di una seduta segnata da toni accesi e confronti duri tra.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Il PD annuncia una mozione di sfiducia all'assessore Bodero MaccabeoIl Partito Democratico di Como rompe gli indugi e annuncia la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore al verde Chiara... Politeama e immobili comunali, Nessi incalza la giunta: interrogazione sul caso del marito dell'assessore Bodero MaccabeoIl caso della promozione degli immobili comunali sui social arriva ufficialmente in consiglio comunale. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Como, bocciata la sfiducia all'assessore del sindaco Rapinese: 11 favorevoli e 18 contrari. (E prima l'intervento a sorpresa di Anzaldo); Como, bocciata la sfiducia all'assessore del sindaco Rapinese: 11 favorevoli e 18 contrari. (E prima l'intervento a sorpresa di Anzaldo). Sfiducia bocciata in consiglio: l’assessore Bodero Maccabeo resta al suo postoSi chiude con un nulla di fatto la mozione di sfiducia presentata dal Partito democratico contro l’assessore al Verde del Comune di Como. Il consiglio comunale ha respinto la proposta con 18 voti cont ... quicomo.it Mozione di sfiducia a Bodero, momenti di tensione in consiglio comunaleCon 18 voti contrari e 11 favorevoli, il Consiglio comunale di Como ha confermato ieri la fiducia all’assessore al Verde Chiara Bodero Maccabeo.L’esito è stato annunciato ufficialmente dal presidente ... laprovinciadicomo.it CiaoComo Live - In consiglio comunale la mozione del Pd sulla sfiducia all’assessore Bodero Maccabeo E’ stata presentata dalla consigliera Eleonora Galli, due firmatari del provvedimento (Fanetti e Legnani) sono assenti dall’aula. La consigliera - facebook.com facebook