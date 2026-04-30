La partita tra Como e Napoli si gioca nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 20252026. I padroni di casa cercano di mantenere vive le speranze di qualificarsi alla Champions League, mentre gli ospiti hanno già raggiunto matematicamente la qualificazione. La sfida si svolge in un contesto di alta tensione, con le formazioni pronte a dare il massimo per i rispettivi obiettivi. La partita sarà trasmessa in diretta su un canale dedicato.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lariani sognano ancora l’accesso alla Champions League, che, invece, i partenopei devono soltanto rendere matematica. Como-Napoli si giocherà sabato 2 maggio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Sinigaglia COMO-NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani vorrebbero scrivere la storia ottenendo la qualificazione in Champions League. Ma per farlo la squadra di Fabregas non ha alternative alla vittoria nelle ultime quattro partite, dando seguito all’ultimo successo contro il Genoa che ha interrotto una striscia negative di tre uscite nelle quali ha raccolto soltanto un punto.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Como-Napoli, trentacinquesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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